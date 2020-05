Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Temposünder bei Wesendorf

Wesendorf (ots)

Wesendorf, Kreisstraße 7 14.05.2020, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Zehn Temposünder wurden am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 7 nördlich von Wesendorf von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Mit der Lasermesspistole hatten sich Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn an der Kreuzung zur Kreisstraße 4 postiert, die nach Teichgut bzw. Weißenberge führt. Innerhalb von zwei Stunden passierten zehn Autofahrer mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit den Kontrollort, an dem Tempo 70 gilt.

Spitzenreiter war ein 18-jähriger aus Wesendorf, der mit seinem VW mit 104 km/h dort entlangraste. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro plus Verwaltungsgebühr, ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Außerdem wird der junge Mann ein teures Aufbauseminar besuchen müssen, da er sich noch in der Führerschein-Probezeit befindet. Diese wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nun auch noch verlängert werden.

