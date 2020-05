Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Automatenknacker in Ohof

Meinersen (ots)

Meinersen, OT Ohof, Bahnhofstraße 29 01.05.2020, 03.40 Uhr

Gescheitert ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum 1. Mai im Meinerser Ortsteil Ohof bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Am frühen Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr manipulierte der Unbekannte an dem Automaten, der sich schräg gegenüber dem Bahnhofsgebäude direkt an der Bahnhofstraße befindet. Möglicherweise wurde er hierbei gestört und ergriff die Flucht, ohne dass er den Automaten öffnen konnte.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell