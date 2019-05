Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Körperverletzung beim Schützenfest

Gifhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.05.2019, kam es auf dem Schützenfest in der Ortschaft Wasbüttel zu einer Körperverletzung durch mehrere unbekannte Personen. Das 18jährige Opfer wurde aus einer Gruppe mehrfach in das Gesicht geschlagen. Hierdurch erlitt er Verletzungen die ärztlich behandelt werden mussten. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Meine, 05304-9123-0.

