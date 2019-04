Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall bei Meinersen

Bild-Infos

Download

Meinersen (ots)

Meinersen, Bundesstraße 188 04.04.2019, 19.20 Uhr

Vier Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 188 westlich von Meinersen schwer verletzt. An den beiden beteiligten Autos entstand Totalschaden.

Ein 45-jähriger aus Päse fuhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße 42 und wollte die B 188 geradeaus in Richtung Seershausen überqueren. Hierbei übersah er einen aus Uetze kommenden BMW, der von einem 42-jährigen Gifhorner gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, infolge dessen der Gifhorner sowie dessen 50-jähriger Beifahrer schwer verletzt wurden, ebenso wie ein 15-jähriges Mädchen und ein gleichaltriger Junge im Auto des Päsers. Der 45-jährige kam mit dem Schrecken davon. Die Verletzten konnten sich alle aus eigener Kraft aus den demolierten Fahrzeugen befreien und wurden nach ambulanter Behandlung vor Ort mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Celle, Gifhorn und Wolfsburg gebracht. An den Autos entstand Totalschaden in Gesamthöhe von rund 40.000 Euro.

Die Bundesstraße 188 musste in Höhe der Unfallstelle für beinahe zwei Stunden zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell