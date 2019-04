Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach diversen Tankbetrügereien

Gifhorn (ots)

Im Zeitraum von Mitte September bis Ende November 2018, kam es in den Landkreisen Celle und Gifhorn zu einer Vielzahl von Tankbetrügereien. Der oder die Täter waren überwiegend im Stadtgebiet Gifhorn, Meine und Bergen aktiv. Videosequenzen, die den oder die Täter bei der Ausübung der Tat zeigen, konnten im Zuge der Ermittlungen gesichert werden. Auf den hier abgebildeten Bildern ist die Person oder Personen zu sehen, die für die Taten in Meine und Gifhorn in Frage kommen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die bei der Identifizierung Personen helfen können. Für sachdienliche Hinweise wählen sie bitte die Telefonnummer 05371 - 980 - 215.

