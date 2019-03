Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Isenbüttel und Calberlah

Isenbüttel / Calberlah (ots)

Isenbüttel / Calberlah 27.03.2019 - 28.03.2019

Bislang unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht zum Donnerstag in der Samtgemeinde Isenbüttel ihr Unwesen. Sie stiegen in das Sportheim in Calberlah sowie in ein Einfamilienhaus in Isenbüttel ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und ein Notebook.

Zwischen Mittwochabend, 23.45 Uhr und Donnerstagmorgen, 9.45 Uhr hebelten die Täter das Fenster der Herrentoilette des Sportheims an der Berliner Straße in Calberlah auf und verschafften sich auf diesem Weg den Zugang ins Innere des Objekts inklusive der dazugehörigen Gaststätte. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und entwendeten schließlich ein Notebook von eher geringem Wert.

Reichere Beute machten die Einbrecher in Isenbüttel. Dort hebelten sie eine massive Kellertür eines Wohnhauses im Maschweg auf und stiegen hierdurch in das Gebäude ein. Im Erdgeschoss durchwühlten sie das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, während die Bewohner nicht zuhause waren.

Um sachdienliche Hinweise zu beiden Taten bittet die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

