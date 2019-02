Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Umgestürzte Bäume

Landkreis Gifhorn (ots)

Aufgrund des Sturmes am Samstag wurde die Polizei in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:45 Uhr zu fünf umgestürzten Bäumen bzw. Ästen auf der Fahrbahn gerufen. Größenteils lagen Bäume und Äste auf der Fahrbahn. In Ehra drohte ein aufgespalteter Baum auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Fahrbahn konnte jeweils durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen und teilweise durch die hinzugezogenen Freiwilligen Feuerwehren geräumt werden. Schäden sind durch den Sturm nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

PHK Brunken-Bruns

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell