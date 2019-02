Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trunkenheitsfahrt

Wesendorf (ots)

Am Sonntagmorgen wurde kurz vor 07:00 Uhr in Wesendorf ein Pkw auf der Alten Heerstraße gemeldet. Die eingesetzten Beamten trafen auf einen VW Golf, der mitten auf der Fahrspur mit leuchtenden Bremsleuchten stand. Am Steuer schlief der 20 -jährige "Fahrer" aus Vorsfelde. Durch lautes Rufen und Klopfen an die Fahrerscheibe konnte die Person geweckt werden. Ursächlich für das unkonventionelle Parkmanöver war augenscheinlich die Alkoholbeeinflussung. Ein Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,26 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

PHK Brunken-Bruns

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell