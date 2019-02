Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand eines Wohnhauses

Gifhorn/ Gamsen (ots)

Am Freitag, dem 08.02.2019, gegen 17:25 Uhr, entdeckten die Bewohner eines Zwei-Parteien Hauses im Kurlandweg in Gifhorn/ Gamsen, einen Brand in ihrer Nachbarwohnung. Die alarmierte Feuerwehr konnte den alleinigen Bewohner aus der Wohnung bergen, dieser war verletzt und wurde mit einem RTW ins Klinikum Gifhorn gebracht. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die eingesetzten Feuerwehren aus Gamsen und Kästorf löschten das Feuer, die Polizei nahm noch vor Ort die Ermittlungen auf. Die Brandursache ist bislang unklar, der Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

