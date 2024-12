Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Wohnraum und in Kellerräume - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Freitag, 06. Dezember, in Paderborn in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stephanusstraße eingebrochen. In der Wilhelm-Morgner Straße drang ein Einbrecher zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, 07. Dezember, in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen.

In der Stephanusstraße verschaffte sich der Täter zwischen 13.00 Uhr und 21.45 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu der Wohnung. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. In dem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Morgner-Straße drang der Täter in den Kellerraum ein und brach mehrere Türen zu Kellerparzellen auf. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

