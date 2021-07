Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Zwei Schwerverletzte

Salzkotten (ots)

(mb) Auf der Kreuzung Scharmeder Straße/Oststraße sind am Dienstag zwei Autos kollidiert und die Fahrer schwer verletzt worden.

Ein 19-jähriger Mann fuhr gegen 20.10 Uhr mit einem Audi A3 auf der Oststraße aus Richtung Widey kommend zur Scharmeder Straße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 49-jährigen VW-Golf-Fahrer, der auf der Scharmeder Straße in Richtung B1/Salzkotten fuhr. Der Golf prallte frontal gegen die rechte Seite des Audis. Beide Wagen kamen von der Straße ab. Der Audi kam im Graben zum Stillstand und der Audi blieb auf der linken Seite in einer jungen Tannenschonung liegen. Die Feuerwehr befreite beide schwerverletzten Fahrer aus ihren stark beschädigten Autos. Nach notärztlicher Versorgung wurden die Verletzten mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 20.000 Euro.

