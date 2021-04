Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl von 36 Pkw-Rädern bei Auhändler in Lichtenau von Samstag auf Sonntag

33165 Lichtenau (ots)

33165 Lichtenau, Lange Straße

Samstag, 10.04.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, 11.04.2021, 07:30 Uhr

Bei einem Autohändler an der Lange Straße in Lichtenau wurden von unbekannten Tätern an 9 Pkw, teilweise Neuwagen, alle 4 Räder abgeschraubt und entwendet. Bei 2 weiteren Fahrzeugen wurden die Radmuttern gelöst. Die Pkw standen auf dem Ausstellungsgelände und vor der Ausstellungshalle zur Lange Straße hin und wurden von den Tätern mit mitgebrachten Holzkeilen aufgebockt. Die Radmuttern/Radschrauben blieben vor Ort. Zum Abtransport der 36 entwendeten Räder dürfte ein Kleintransporter verwendet worden sein. Da die Lange Straße/B 68 in Lichtenau auch nachts von Fahrzeugen befahren wird sucht die Polizei Zeugen, die im fraglichen Zeitraum am Tatort oder der direkt angrenzenden Shell-Tankstelle verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Rufnummer 05251 3060

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell