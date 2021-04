Polizei Paderborn

POL-PB: Ein Verletzter bei Wohnwagenbrand

Salzkotten (ots)

(mb) Nach dem Brand eines Wohnwagens an der Ewertstraße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung. Der verletzte Wohnwagennutzer (44) musste ins Krankenhaus.

Am Mittwoch wurde der Brand auf einem Gewerbegrundstück an der Ewertstraße gegen 13.45 Uhr gemeldet. Ein unmittelbar neben dem Wohn- und Geschäftsgebäude stehender Wohnwagen stand in Flammen. Das Feuer griff auf das Gebäude über, an dem Fenster, Fassade und Dachüberstand beschädigt wurden. Ein neben dem Feuer stehendes Auto konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich schieben. Das Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Der Wohnwagen brannte komplett aus. Erst nach den Löscharbeiten erschien der Besitzer des Wohnwagens vor Ort. Der 44-Jährige gab an, er sei mit einer Zigarette eingeschlafen. Als er das Feuer bemerkte, verließ er den Wohnwagen, informierte die Anwohner und entfernte sich zunächst vom Brandort. Der verletzte Mann wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell