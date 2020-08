Polizei Paderborn

POL-PB: Eine schwerverletzte Person bei Unfall zwischen Radfahrern

Paderborn (ots)

(ah) Freitag, 07.08.20, 16:00 Uhr, Paderborn, Heierswall, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten, Schwerverletzt wurde eine 22jährige Fahrradfahrerin gegen 16:00 Uhr auf dem Heierswall, weil sie mit einem anderen Radfahrer kollidierte. Offenbar hatte ein in gleicher Richtung fahrender 33jähriger zu spät erkannt, dass die Radfahrerin abbiegen wollte und war mit ihrem Fahrrad zusammengestoßen. Durch den Aufprall stürzten beide Radfahrer zu Boden. Die 22jährige verletzte sich so schwer, dass sie in einem Paderborner Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Beide hatten keinen Helm getragen. An den Fahrrädern entstand Sachschaden.

