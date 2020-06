Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin missachtet Vorfahrt von Motorrollerfahrer

Salzkotten (ots)

(mb) Auf der Kreuzung Lange Brückenstraße/Upsprunger Straße/ Simonstraße ist am Dienstag ein Motorrollerfahrer bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

Eine 41-jährige Renault-Megane-Fahrerin fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Lange Brückenstraße in Richtung Upsprunger Straße. An der Kreuzung Simonstraße missachtete sie das Stop-Zeichen und die Vorfahrt eines 68-jährigen Motorrollerfahrers. Der Rollerfahrer war auf der Upsprunger Straße in Richtung Upsprunge unterwegs und prallte gegen die rechte Seite des Autos. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

