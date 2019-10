Polizei Paderborn

POL-PB: Autodiebe stehlen 7er BMW

Delbrück (ots)

(mb) An der Lipplinger Straße ist in der Nacht zu Dienstag ein zwei Jahre alter BMW gestohlen worden.

Der Besitzer stellte den Wagen am Abend gegen 23.00 Uhr auf seiner Garagenzufahrt ab. Am Morgen fiel der Diebstahl gegen 07.30 Uhr auf. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt sich es um einen schwarzen BMW 730d mit PB-Kennzeichen. Das Auto ist mit einem keyless-go-System ausgerüstet. Vermutlich nutzten die Täter ein Gerät, um die Funkwellen des im Haus liegenden Autoschlüssels zu verlängern und den BMW so zu öffnen und zu starten.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

