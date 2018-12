POL-SI: Dreiste Diebe fahren mit Motorrad vor und schleppen Quad mit Seil ab

Siegen (ots) - Dreiste Diebe entwendeten am Dienstag am helllichten Tag in Siegen-Eiserfeld in der Freiengründer Straße ein vor einem dortigen Haus stehendes Quad.

Gegen 11.30 Uhr fuhren die Diebe mit einem grauen Motorrad vor, banden ein Seil an dem Quad fest und schleppten das rund 16.000 Euro teure Gefährt dann mit dem Motorrad in Richtung Wilnsdorf ab.

Bei dem entwendeten Quad handelt es sich um ein Suzuki AR41A, Farbe schwarz, mit den amtlichen Kennzeichen SI-KJ 79.

Zeugen, die den Diebstahl bzw. den Abtransport des Quads oder aber das doch sehr aufällige Gespann ( = Motorrad mit einem dahinter an einem Seil hängenden Quad ) irgendwo auf der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

