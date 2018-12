POL-SI: Unfall: Kind in Kinderklinik eingeliefert

Siegen (ots) - Am Montagmorgen kam es in Siegen in der Burgstraße zu einer Kollision eines Pkw mit einem zehnjährigen Schulkind. Der PKW-Fahrer, der die Burgstraße in Richtung "Oberes Schloss" befuhr, hatte zunächst abgebremst, weil seine Sicht durch den zu diesem Zeitpunkt herrschenden Regen und die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Pkw beeinträchtigt wurde. Das Kind schätzte diese Situation vermutlich falsch ein, dachte, der PKW würde anhalten und lief dann auf die Straße, wo es zu der Kollision mit dem nun wieder anfahrenden Auto kam. Der 10-Jährige wurde anschließend durch Rettungskräfte in die Kinderklinik verbracht.

