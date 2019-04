Polizei Paderborn

POL-PB: Wände und ein Auto mit Farbe besprüht

Paderborn (ots)

(khp) Am Montagabend wurden in der Erzbergerstraße in Paderborn die Wände einer Firma und einer Kaserne sowie Verkehrsschilder und ein Auto mit Farbschmierereien besprüht. Ein Verkehrsschild war aus dem Boden gerissen worden. Anhand von Zeugenaussagen konnte die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln. Eine weitere verdächtige Person ist noch unbekannt.

Ein Zeuge hatte um 22.30 Uhr vier Sprayer beobachtet und die Polizei informiert. Beim Eintreffen des Streifenwagens flüchteten die jungen Männer zu Fuß in Richtung Neuhäuser Straße. Die Beamten konnten zwei der mutmaßlichen Sprayer (13 und 15 Jahre) stellen und in den mitgeführten Taschen diverse Spraydosen auffinden. Auf dem Weg von der Neuhäuser Straße zurück zur Erzbergerstraße trafen die Beamten auf einen dritten mutmaßlichen Sprayer (18). Die durch den Zeugen beobachtete vierte Person konnte nicht mehr am Tatort angetroffen werden. Die drei ermittelten Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache Paderborn gebracht und dort von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Am Montagmorgen erstattet der Besitzer eines Ford Fiestas Anzeige bei der Polizei. Sein Auto war in der Nacht ebenfalls besprüht worden. Es könnte ein Tatzusammenhang vorliegen. Die Polizei sucht noch Zeugen, die über die Telefonnummer 05251/3060 Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können.

