Polizei Paderborn

POL-PB: Baucontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Borchen-Dörenhagen (ots)

(khp) In der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Täter oberhalb des Haxtergrunds einen Baucontainer aufgebrochen und diverses Werkzeug entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr. Tatort ist das Baustellengelände rechts der B 68 hinter der Haxtergrundbrücke von Paderborn in Richtung Lichtenau. Die Diebe stahlen hochwertige Werkzeuge und Maschinen aus einem Container. Mit dem Diebesgut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251-3060 zu melden.

