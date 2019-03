Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Kabeldiebstähle im Kreisgebiet

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Im Kreis Paderborn kam es zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zu mehreren Kabeldiebstählen. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr und 09.00 Uhr.

An der Hatzfelder Straße in Schloß Neuhaus schnitten die unbekannten Täter etwa 50 Meter aus einem Stromkabel heraus, welches zu einer Baustelle führt. Auf der Baustelle Talbrücke Alme/Lohme der Autobahn 33 zwischen der Abfahrt Borchen und Mönkeloh wurde ebenfalls ein Kabel der gleichen Länge herausgetrennt und entwendet.

Erfolgreich waren die Täter auch in der Schwarzenberger Straße in Borchen. An der Baustelle für eine Kindertagesstätte kappten sie im Verlauf zwischen dem Stromverteilerkasten an der Straße und dem mobilen Verteilerkasten auf der Baustelle ebenfalls das Kabel. In der Kreuzricke in Borchen beschädigten die Diebe ein Stromkabel, nahmen aber nichts mit. Gleiches gilt für die Karl-Korthaus-Straße in Paderborn-Sande. Dort wurden zwei Stromkabel an Baustellen durchtrennt, aber nicht gestohlen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gestört worden sind und bittet Zeugen, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden. Der Gesamtschaden beträgt rund 2.600 Euro.

