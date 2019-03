Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(mh). Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in Paderborn in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie betraten die Räumlichkeiten in der Wolff-Metternich-Straße zwischen 9.40 Uhr und 12.30 Uhr. Der 84-jährige Bewohner war nicht zu Hause.

Die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen. Über die mögliche Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei über die Telefonnummer 05251/3060.

