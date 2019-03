Polizei Paderborn

POL-PB: Überfall auf Kiosk

Paderborn (ots)

(mh) Bereits am Montag überfielen zwei Männer einen Kiosk in der Riemekestraße in Paderborn. Beide Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Täter hatten den Kiosk gegen 16.40 Uhr betreten. Sie bedrohten die 61-jährige Angestellte mit einem Messer und forderten Geld. Die Frau übergab ihnen einen geringen Geldbetrag und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Beide Männer sollen ein südländisches Aussehen besitzen, circa 20 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein. Bekleidet waren sie jeweils mit einem Parka.

Ein Zeugenhinweis lässt vermuten, dass sich die Täter kurz vor dem Überfall mit zwei weiteren Personen an der Ecke Riemekestraße/Balhornstraße aufgehalten haben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die über die Telefonnummer 05251/3060 sachdienliche Hinweise geben können.

