Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht mit beschädigtem Auto

Delbrück-Westenholz (ots)

(mh) Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Mittwochabend in Delbrück-Westenholz. Es entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

Eine 53-Jährige war gegen 20.47 Uhr mit ihrem schwarzen Toyota auf der "Grubebachstraße" in Richtung Bundesstraße 64 unterwegs. Hinter ihr näherte sich ein Fahrzeug, das in einer langgezogenen Kurve zum Überholen ansetze. Die Fahrerin des Toyota bemerkte einen Stoß. Sie hielt ihr Auto am Straßenrand an.

Der Fahrer des anderen Pkw setzt seine Fahrt währenddessen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B64 fort. Der Toyota war nicht mehr fahrtauglich. Die Polizei konnte einzelne Fahrzeugteile des Unfall-Pkws sicherstellen. Es ist davon auszugehen, dass es Schäden an der Frontseite aufweist. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060.

