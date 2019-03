Polizei Paderborn

POL-PB: Betrunken gegen Auto gefahren und anschließend geflüchtet

Bad Lippspringe (ots)

(uk) Dank der Hilfe von Zeugen konnte am frühen Mittwochmorgen ein betrunkener Autofahrer schnell ermittelt werden, der zuvor einen anderen PKW beschädigt und dann von der Unfallstelle geflüchtet war. Gegen 01.20 Uhr hatten sich zwei Zeugen bei der Polizei gemeldet, nachdem sie gesehen hatten wie ein schwarzer SUV in "Schlangenlinien" die Detmolder Straße aus Richtung Paderborn kommend befahren hatte. In Höhe der Concordiaschule hatte der PKW einen Schlenker nach rechts gemacht und war dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen gestoßen, der dabei nicht unerheblich beschädigt wurde. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Zeugen konnten noch Fragmente des Kennzeichens ablesen und sahen wie der Flüchtige später nach rechts von der Detmolder Straße abbog. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den beschädigten Audi kurze Zeit später in einer Nebenstraße. Der Fahrzeughalter konnte zuhause angetroffen werden. Er gab zu kurz zuvor mit seinem Auto gefahren zu sein. An einen Zusammenstoß mit dem geparkten Auto konnte er sich nach eigenen Angaben nicht erinnern. Da ein Alkoholtest positiv verlief, wurde er zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

