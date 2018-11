POL-PB: Schmuck bei Wohnungseinbrüchen gestohlen

Paderborn (ots) - (mb) Bei zwei Wohnungseinbrüchen haben die Täter am Donnerstag Schmuck erbeutet.

In Elsen An der dicken Linde verließen die Bewohner gegen 11.00 Uhr ihr Einfamilienhaus. Gegen 19.05 Uhr wurde der Einbruch entdeckt. Die Täter hatten ein Fenster an der Rückseite des Hauses aufgebrochen und im gesamten Haus nach Wertsachen gesucht.

Um 23.30 Uhr kamen die Bewohner einer Parterrewohnung in einem Mehrparteienhaus an der Klöcknerstraße nach Hause. Sie hatten das Haus gegen 18.00 Uhr verlassen und ein Fenster an der Rückseite "auf Kipp" gestellt. Dieses Fenster nutzten die Täter, um im Schutz der Dunkelheit in die Wohnung einzudringen. Auch in diesem Fall suchten die Täter nach Wertsachen. Ihre Beute steckten sie in einen schwarzen Stoffbeutel,den sie in der Wohnung gefunden hatten.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

