POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. An Kindergarten - Handtasche aus Auto gestohlen

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen (10.08.2023, 06.00 Uhr) ein Radfahrer in Ahlen-Dolberg verletzt worden. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Dolberg lenkte von einem Parkplatz an der Uentroper Straße auf die Hauptstraße. Hier war ein 40-jähriger Radfahrer aus Dolberg unterwegs, der auf dem Fahrradweg fuhr. Als der Radfahrer bemerkte, dass ihn der 36-Jährige nicht sah, bremste er und ...

mehr