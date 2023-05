Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mehrere Personen geschlagen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 14.5.2023, gegen 3.00 Uhr wurden mehrere Personen in Oelde geschlagen. Die Betroffenen feierten in einem Lokal an der Wallstraße. Hier wurde ein 25-jähriger Oelder von zwei Männern attackiert. Im weiteren Verlauf griff das Duo eine Gruppe junger Männer - 20 bis 22 Jahre aus Rheda-Wiedenbrück - an, die in Höhe der Straße Paulsburg auf ein Taxi warteten. Die Betroffenen erlitten teilweise leichte Verletzungen. Tatverdächtig sind zwei Oelder, 25 und 51 Jahre alt. Der Ältere konnte während der Fahndung nach den Tatverdächtigen im Stadtgebiet angetroffen und identifiziert werden. Einzelheiten zu den Motiven und Hintergründen müssen die weiteren Ermittlungen klären.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell