POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 23.11.2022, 11.15 Uhr auf der Kreuzung Gemmericher Straße/Zum Richterbach in Ahlen ereignet hat. Ein 31-jähriger Everswinkler befuhr mit seinem Pkw die Straße Zum Richterbach. Als er die Gemmericher Straße querte, kam es zum Zusammenstoß mit der 53-jährigen Fahrradfahrerin. Diese befuhr mit ihrem Fahrrad die Gemmericher Straße in Richtung der Straße Am Röteringshof. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Ahlenerin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 2.050 Euro.

