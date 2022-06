POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mit Auto gegen Straßenlaterne gefahren - Korrektur des Unfallortes der Pressemeldung vom 30.6.2022, 10:11 Uhr

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 29.6.2022, 13.20 Uhr beobachtete ein 48-Jähriger eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Am Bahndamm in Ahlen und informierte die Polizei. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die Straße Am Bahndamm und bog am Gebrüder-Kerkmann-Platz nach rechts ab. Dabei stieß der ortsunkundige Fahrer mit dem Lkw gegen die Betonkante der Bahnüberführung. Anschließend setzte der Mann seinen ...

