POL-WAF: Wadersloh. Pkw brannte - technischer Defekt wahrscheinlich

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 6.1.2022 brannte gegen 17.20 Uhr ein Pkw an der Diestedder Straße in Wadersloh. Das Feuer dürfte aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen sein. Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung ergaben sich nicht. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

