Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (17.12.2021) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Warendorf eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr Zugang zu der Wohnung an der Carl-Leopold-Straße verschafft, die Räume durchsucht und sind anschließend geflüchtet.

Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

