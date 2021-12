Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert in Straßengraben gefahren

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Freitag (17.12.2021, 22.45 Uhr) einem Zeugenhinweis in Beckum nachgegangen, wonach ein Auto in einem Straßengraben an der L 586 stehen würde und der Fahrer nicht aussteigen könne.

Aus Richtung Stromberg kommend fanden Polizisten und Rettungskräfte das beschriebene Auto in einem Straßengraben vor. Auf dem Fahrersitz ein 58-jähriger Beckumer, der durch die Unterstützung der Feuerwehrkräfte ausstieg. Die Polizisten nahmen starken Alkoholgeruch, eine verwaschene Aussprache und Gleichgewichtsstörungen wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv.

Die Rettungskräfte brachten den Beckumer vorsorglich und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Hier weigerte sich der 58-Jährige den Anweisungen des Personals und der Polizei zu folgen. Zum Schutz seiner Person nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

