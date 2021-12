Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Warendorf (ots)

Ein 25-Jähriger aus Everswinkel fuhr am Sonntag, dem 05.12.2021, gegen 17.50 Uhr, mit seinem VW Golf in Everswinkel auf der Landstraße 793 (Ortsumgehung) in Richtung Freckenhorst. Er beabsichtigte, nach links in Richtung des Kreisverkehrs K3/Bahnhofstraße abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Skoda einer 55-Jährigen aus Neunkirchen, die die L793 in Gegenrichtung befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Fahrzeugführer leicht. Die Beifahrer im PKW der 55-Jährigen, ein 82-Jähriger und eine 83-Jährige aus Neuenkirchen, wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe der beschädigten Fahrzeuge musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Die L793 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

