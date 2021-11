Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Wohnwagen gestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 29.10.2021 und Dienstag, 2.11.201 stahlen Unbekannte zwei weiße Wohnwagen von dem Gelände einer Firma an der Rudolf-Diesel-Straße in Sassenberg. Es handelt sich um ein Fahrzeug Bürstner Averso 720 TK und ein Fahrzeug LMC VIP 590 Dobo. Auffällig ist, dass an einem Wohnwagen die Scheiben noch nicht eingebaut sind. Wer kann Angaben zum Verbleib der Wohnwagen machen? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

