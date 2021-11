Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Wohnungseinbruch Schmuck gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 9.11.2021, zwischen 6.30 Uhr und 13.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Siechenbach in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und stahlen Schmuck. Möglicherweise liegt die Tatzeit eher in der Mittagszeit. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

