POL-WAF: Oelde- Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung

Warendorf (ots)

Am 30.10.2021 befuhr ein 20- Jähriger aus Amberg die Straße In der Geist in Oelde in Richtung Konrad- Adenauer- Allee. Vor dem Einmündungsbereich versuchte er gegen 04:05 Uhr einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Im Laufe des Überholvorganges verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die dortige Verkehrsinsel. Ein dortiges Verkehrszeichen wurde dadurch beschädigt. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und wurde über die Konrad- Adenauer- Allee hinweg geschleudert und stieß auf der gegenüber liegenden Seite gegen einen dortigen Zaun und eine Straßenlaterne. Der Zaun wurde teilweise, die Straßenlaterne vollständig beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Es wurde abgeschleppt. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Atemalkohol beim Fahrer festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 14000 Euro geschätzt.

