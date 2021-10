Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Haftbefehl gegen Autofahrer nach tödlichem Verkehrsunfall erlassen - Ergänzung zur polizeilichen Pressemitteilung vom 8.10.2021, 12:04 Uhr

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf:

Nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster u.a wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen 53-jährigen Ahlener erlassen worden. Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, am frühen Freitagmorgen (08.10.2021) auf der K1 zwischen Ennigerloh und Freckenhorst mit seinem Pkw in alkoholbedingt fahruntüchtigem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem ein 49-jähriger Radfahrer tödlich verletzt worden ist. Nach dem Unfall flüchtete der selbst schwer verletzte Beschuldigte zunächst in ein nahegelegenes Maisfeld, in dem er wenig später mit Hilfe eines Diensthundes sowie der Polizeihubschrauberstaffel entdeckt wurde.

Der Beschuldigte hat einen alkoholbedingten Unfallhergang bestritten und angegeben, einem Reh ausgewichen zu sein. Nach Anhörung des zwischenzeitlich in ein Krankenhaus gebrachten Tatverdächtigen hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Warendorf auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, dessen Vollzug auch aufgrund der schweren Verletzungen des Beschuldigten unter Auflagen unmittelbar außer Vollzug gesetzt worden ist.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell