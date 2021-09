Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, B64/K50 Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Warendorf (ots)

Am 13.09.2021, gegen 17:55 Uhr, befuhr eine 27-jährige Pkw Führerin aus Münster die B64 von Münster kommend in Richtung Warendorf. Eine 26-jährige Pkw Führerin aus Emsdetten befuhr die B64 von Warendorf in Richtung Münster. Sie beabsichtigte nach links auf die K50 (Warendorfer Straße) abzubiegen. Dabei übersah sie die ihr entgegen kommende Frau aus Münster. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wodurch sich die 26 Jährige leicht verletzte. Sie begibt sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die 27 Jährige ist schwanger. Sie wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt und vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

