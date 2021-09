Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unfall auf der Vellener Straße - Autofahrer verstorben

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.9.2021 kam es gegen 9.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vellener Straße in Neubeckum. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Vellener Straße in Richtung Beckum. Kurz hinter einer leichten Rechtskurve geriet der Beckumer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm in einem Auto entgegenkommender 32-jähriger Beckumer bremste und hupte noch, hatte jedoch keine Möglichkeit auszuweichen. Es kam zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf fuhr der Senior mit seinem Pkw in den linken Graben, wo er stehen blieb. Kräfte der Feuerwehr retten den 73-Jährigen aus seinem Auto. Der Mann befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, so dass er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Dort verstarb der Mann im Laufe des Tages.

Die beschädigten Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 25.300 Euro. Die Vellener Straße war für die Verkehrsunfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle bis 11.45 Uhr gesperrt.

