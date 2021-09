Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ein lebensgefährlich Verletzter und zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 9.9.2021, 11.35 Uhr an der Einmündung Dyckerhoffstraße/Ennigerstraße in Neubeckum wurden ein Mann lebensgefährlich und zwei Senioren schwer verletzt. Ein 88-Jähriger aus Wadersloh befuhr mit seinem Auto die Dyckerhoffstraße und bog nach links auf die Ennigerstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Neubeckum kommenden Fahrzeug eines 45-jährigen Ennigerlohers, der auf der Ennigerstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw des 45-Jährigen in den Garten eines Wohnhauses an der Ennigerstraße. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Ennigerloher sowie den Wadersloher und seine 87-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Wadersloh, in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 31.100 Euro. Die Unfallaufnahme wurde unterstützt vom VU-Team des Polizeipräsidiums Münster. Die Unfallstelle war für die Rettungsmaßnahmen, Spurensicherung und Bergung der Autos rund drei Stunden gesperrt.

