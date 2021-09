Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Duo brach in Pizzeria ein

Warendorf (ots)

Am Samstag, 4.9.2021 brach ein Duo gegen 3.00 Uhr in eine Pizzeria an der Oststraße in Warendorf ein. Eine Anwohnerin hatte Geräusche gehört und ging denen nach. Sie beobachtete, wie ein Mann scheinbar Schmiere stand, während ein anderer kurz darauf mit einer Dose aus der Pizzeria kam. Bei der Tatortaufnahme stellten Polizisten ein aufgebrochenes Fenster fest. Das Duo dürfte neben der Kleingelddose noch weiteres Geld erbeutete haben.

Der Mann, der Schmiere stand ist etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, trug eine dunkle Jacke mit heller Aufschrift und türkise/blaue Schuhe. Der Mittäter ist gleichgroß und trug dunkle Oberbekleidung.

Wer hat die beiden Männer gegen 3.00 Uhr auf der Oststraße gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen oder dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

