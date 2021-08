Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am Montag, 23.08.2021, 14.40 Uhr, ereignete sich auf der Bentelerstraße in Wadersloh ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 24-jährige Frankenthalerin befuhr mit ihrem Pkw die Benteler Straße, aus Benteler kommend, in Richtung Wadersloh. Eingangs einer Rechtskurve wich sie einem Reh aus, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

