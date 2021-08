Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Untersuchungshaft und Vermögen gesichert

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befinden sich zwei Männer in Untersuchungshaft. Die Polizei hat ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen einen 25-jährigen und einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wegen diverser Urkundenfälschungen, Kontoeröffnungsbetrügereien, Unterschlagungen und gewerbsmäßigem und bandenmäßigem Betruges geführt.

Die Tatverdächtigen sollen im Jahr 2020 eine Vielzahl rumänischer Landsleute mit Arbeits- und Unterkunftsversprechen in den Kreis Warendorf gelockt haben. Hier sollen sie Girokonten eröffnet haben, wobei die Tatverdächtigen die Kontodaten und Unterlagen unterschlagen haben sollen.

Das kriminelle Duo soll in Folge diese Kontodaten genutzt haben, um Warenbetrügereien in Höhe von mehreren 100.000,- Euro begangen zu haben. Bundesweit und auch im benachbarten Ausland soll eine Vielzahl von Personen betrogen worden sein. Der 25-Jährige und der 31-Jährige sollen nicht existente Pkws, Aufstellpools und Unterhaltungselektronik in Internet-Verkaufsportalen angeboten und die Erlöse unterschlagen haben.

Durch umfangreiche, mehrmonatige polizeiliche Ermittlungen konnten die rumänischen Tatverdächtigen ermittelt werden. Die beiden Männer wurden richterlich beim Amtsgericht Münster vorgeführt, hier wurde antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr erlassen. Des Weiteren konnte die Polizei Vermögenswerte von mehreren 10.000,- Euro sichern.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell