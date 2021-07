Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aufmerksamer Bürger wies auf alkoholisierten Autofahrer hin

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 27.7.2021 informierte ein aufmerksamer Bürger gegen 14.00 Uhr die Polizei und wies auf einen alkoholisierten Autofahrer auf der Straße In der Geist in Oelde hin. Der 56-Jährige war mit seinem Pkw auf ein Tankstellengelände gefahren und schwankend aus diesem ausgestiegen. Polizisten kontrollierten den Oelder, der einen positiven Atemalkoholtest durchführte. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann mit zur Blutprobenentnahme, stellten seinen Führerschein sowie die Autoschlüssel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Oelder ein.

