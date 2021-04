Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt, zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 12.04.2021, gegen 14:10 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall in Drensteinfurt, Am Ladestrang, zwei Münsteraner leicht verletzt. Der 33-jährige Fahrer eines schwarzen BMW aus Münster war mit seinem 32-jährigen Beifahrer in Richtung Bahnhof unterwegs, als eine 44-jährige Drensteinfurterin mit ihrem schwarzen Volvo aus einem verkehrsberuhigten Bereich kommend in die Gegenrichtung einfuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 44-jährige Drensteinfurterin und ihre 15-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

