Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots)

In der Nacht von Montag (05.04.2021, 20.00 Uhr) auf Dienstag (06.04.2021, 07.30 Uhr) sind unbekannte Täter in eine KFZ-Werkstatt in Warendorf-Freckenhorst eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich über Fenster Zugang zu den Büroräumen des Gebäudes an der Daimlerstraße verschafft. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer hat den Einbruch beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Täter/n machen? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell