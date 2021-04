Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und fünf beteiligten Fahrzeugen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 01.04.2021, gegen 15.10 Uhr, fuhren eine 35-Jährige aus Sehlendorf und eine 27-Jährige aus Beckum mit ihren PKW (beides VW) in Oelde auf der Beckumer Straße (L586) in Richtung Beckum hintereinander her.

In Höhe der Einmündung Flairpark beabsichtige die 35-Jährige nach links abzubiegen, musste allerdings wegen Gegenverkehrs verkehrsbedingt anhalten. Die 27-Jährige setzte zum Überholen an, bemerkte vermutlich den Gegenverkehr und brach den Überholvorgang ab. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision mit dem PKW der 35-Jährigen. Beide Frauen wurden leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden Glasscherben auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Dieses Splitterfeld sowie der Unfall auf der Gegenfahrbahn veranlassen einen 32-jährigen Beckumer, der die L586 in Gegenrichtung befuhr, seinen PKW Honda anzuhalten. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 35-jährige Frau sowie ein einjähriges Kind. Hinter dem 32-Jährigen fuhren eine 22-Jährige aus Oelde mit einem VW Golf und eine 24-Jährige aus Münster mit ihrem Opel Corsa in gleicher Richtung. Die 22-Jährige erkannte die Situation und bremste ihren PKW fast bis zum Stillstand ab. Die Münsteranerin fuhr auf die vorausfahrende 22-Jährige auf und schob den Golf der 22-Jährigen auf den Honda des 32-Jährigen.

Alle Insassen im Honda des 32-Jährigen sowie die 22-jährige Fahrerin des VW Golf wurden leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Bis auf den Honda des 32-Jährigen waren alle beteiligten Fahrzeuge der beiden Verkehrsunfälle nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L586 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17.30 Uhr komplett gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können zurzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell