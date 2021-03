Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Kleingartenanlage

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Mittwoch, 24.3.2021 und Donnerstagnachmittag (25.3.2021) in mehrere Gartenhütten einer Kleingartenanlage an der Straße Hagen in Telgte ein. In einem Fall stahlen die Täter eine Wasserpumpe. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

