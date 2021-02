Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fußgängerin gestriffen und geflüchtet

Warendorf (ots)

Sonntagabend (21.02.2021, 17.55 Uhr) hat ein Unbekannter eine 26-Jährige in Telgte angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Der oder die Unbekannte fuhr im Auto auf der Straße Juffernstiege Richtung Grabenstraße, streifte dabei die Telgterin und verletzte sie leicht. Trotz Zurufen fuhr der Autofahrer weiter und verließ die Unfallstelle.

Wir suchen den oder die Fahrer/Fahrerin und weitere Zeugen. Angaben zu dem Unfall bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell